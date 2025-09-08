Ричмонд
Скончался поэт Александр Верник

Русский и израильский поэт и писатель Александр Верник скончался в воскресенье, 7 сентября. В мае ему исполнилось 78 лет. По словам близких литератора, причиной его смерти стала долгая болезнь.

Верник родился в 1947 году в Харькове. Он учился на русском отделении филологического факультета городского университета и в 1978 году репатриировался в Израиль.

Поэт публиковался в тель-авивском издании «Двадцать два», в нью-йоркских изданиях «Время и мы» и «Новый журнал», а также в парижском «Континенте» и московском «Знамени».

Несколько стихотворений Верника были напечатаны в израильской периодике в переводе на иврит. Его произведения также вошли в антологии «Освобожденный Улисс» 2004 года и «Русские стихи 1950−2000» 2010 года.

Верник написал мемуарные очерки о своем наставнике, поэте Борисе Чичибабине, Михаиле Генделеве и Владимире Мотриче, а также о режиссере и художнике Борисе Понизовском. Кроме того, писатель является автором книг «Биография», «Зимние сборы» и «Сад над бездной», передает «Российская газета».