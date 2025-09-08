Весившая 121 кг британка застряла в свадебном платье и похудела в 2 раза

Кира Аллен проживает в Бирмингеме, ранее она никогда не занималась спортом, редко устраивала себе пешие прогулки, зато любила фаст-фуд, колу и прочую калорийную пищу. Женщина вспоминает, что запросто могла проглотить пачку печенья во время просмотра сериалов, а бургеры стали для неё привычной едой. В 25 лет британка заподозрила, что лишний вес стал сказываться на здоровье: периодически болели колени, а стоять дольше часа ей было невыносимо. Но женщина и тогда не решилась пойти в спортзал.