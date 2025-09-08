Высокие турчанки начали укорачивать ноги, чтобы найти отношения с мужчинами

Жительницы турецкого Стамбула, обладающие высоким ростом, все чаще стали идти на калечащие операции, чтобы «укоротить» себя ради внимания со стороны мужчин. Об этом пишет портал Vice.
У хирурга девушки удаляют часть бедренной или большеберцовой кости. Благодаря этому им удается сократить длину ноги примерно на три-пять сантиметров. Только в одной клинике в турецкой столице за два года провели 10 подобных операций, говорится в материале.
Также остаются популярными услуги пластических хирургов. Турчанки часто обращаются за липосакцией, коррекцией груди и ринопластикой.
Подобные истории происходят по всему миру. Например, в середине июля стало известно, что в Германии местный житель Леон Отремба, страдавший от депрессии из-за низкого роста, прошел через две сложные операции по удлинению ног, благодаря которым стал выше на 24 сантиметра. Во время вмешательств врачам пришлось ломать кости ног и устанавливать регулируемые металлические штифты.
До этого фигурист Евгений Плющенко признался, что сделал пластическую операцию у звездного хирурга Тимура Хайдарова. Спортсмен изменил форму глаз и сделал подтяжку, однако спустя время его внешность не преобразилась и не приобрела эстетический вид, который ему был обещан. Пластический хирург Игорь Короткий объяснил, почему «чуда» не случилось.