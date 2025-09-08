Высокие турчанки начали укорачивать ноги, чтобы найти отношения с мужчинами

До этого фигурист Евгений Плющенко признался, что сделал пластическую операцию у звездного хирурга Тимура Хайдарова. Спортсмен изменил форму глаз и сделал подтяжку, однако спустя время его внешность не преобразилась и не приобрела эстетический вид, который ему был обещан. Пластический хирург Игорь Короткий объяснил, почему «чуда» не случилось.