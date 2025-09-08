Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Высокие турчанки начали укорачивать ноги, чтобы найти отношения с мужчинами

Жительницы турецкого Стамбула, обладающие высоким ростом, все чаще стали идти на калечащие операции, чтобы «укоротить» себя ради внимания со стороны мужчин. Об этом пишет портал Vice.

Жительницы турецкого Стамбула, обладающие высоким ростом, все чаще стали идти на калечащие операции, чтобы «укоротить» себя ради внимания со стороны мужчин. Об этом пишет портал Vice.

У хирурга девушки удаляют часть бедренной или большеберцовой кости. Благодаря этому им удается сократить длину ноги примерно на три-пять сантиметров. Только в одной клинике в турецкой столице за два года провели 10 подобных операций, говорится в материале.

Также остаются популярными услуги пластических хирургов. Турчанки часто обращаются за липосакцией, коррекцией груди и ринопластикой.

Подобные истории происходят по всему миру. Например, в середине июля стало известно, что в Германии местный житель Леон Отремба, страдавший от депрессии из-за низкого роста, прошел через две сложные операции по удлинению ног, благодаря которым стал выше на 24 сантиметра. Во время вмешательств врачам пришлось ломать кости ног и устанавливать регулируемые металлические штифты.

До этого фигурист Евгений Плющенко признался, что сделал пластическую операцию у звездного хирурга Тимура Хайдарова. Спортсмен изменил форму глаз и сделал подтяжку, однако спустя время его внешность не преобразилась и не приобрела эстетический вид, который ему был обещан. Пластический хирург Игорь Короткий объяснил, почему «чуда» не случилось.