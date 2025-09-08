Беларусь представит свой турпотециал на международном форуме-выставке в Москве

8 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь 10−12 сентября представит турпотециал на международном форуме-выставке «ОТДЫХ Leisure 2025» в Москве, сообщили БЕЛТА в Национальном агентстве по туризму.
На национальном стенде посетителей ждет презентация туристических возможностей регионов Беларуси: Брестской, Витебской, Гродненской, Минской и Могилевской областей. Также здесь можно будет получить информацию о лучших предложениях от санаториев системы УП «Белпрофсоюзкурорт», пообщаться с представителями ведущих туристических компаний, больше узнать о столичных отелях.
Также 12 сентября состоятся ворк-шоп (биржа контактов) и презентация туристического потенциала Беларуси на базе Делового и культурного комплекса нашего посольства в России.
Форум-выставка «ОТДЫХ Leisure 2025» — главный старт осенне-зимнего сезона туристической отрасли в РФ. Это единственное деловое мероприятие такого масштаба для выездного, въездного и внутреннего туризма.
«ОТДЫХ Leisure» объединяет более 10 тыс. профессионалов отрасли: от представителей малого и среднего предпринимательства в сфере туризма до руководителей крупных российских и зарубежных компаний, а также тех, кто отвечает за развитие отдельных территорий и туристических направлений.
В текущем сезоне лейтмотив события — «Туризм вне глобализации», акцентирующий внимание на внутреннем туризме и его богатом культурном наследии. Основные задачи включают оценку актуальных трендов и знакомство с лучшим мировым опытом в туристической сфере, определение перспективных направлений развития туристического бизнеса, а также обеспечение равномерного притока туристов в российские регионы круглый год. -0-