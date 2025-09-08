Беларусь представит свой турпотециал на международном форуме-выставке в Москве

«ОТДЫХ Leisure» объединяет более 10 тыс. профессионалов отрасли: от представителей малого и среднего предпринимательства в сфере туризма до руководителей крупных российских и зарубежных компаний, а также тех, кто отвечает за развитие отдельных территорий и туристических направлений.