Посольство РФ призвало Берлин признать блокаду Ленинграда геноцидом

Посольство РФ в Германии в годовщину начала блокады Ленинграда призвало немецкие власти признать это событие и другие преступления Третьего рейха геноцидом народов СССР.
«Перед лицом этой трагической даты в очередной раз настоятельно призываем германскую сторону в силу непреходящей исторической ответственности за злодеяния нацистского режима официально признать геноцидом народов СССР блокаду Ленинграда и другие преступления Третьего рейха и его пособников», — сказано в публикации посольства в Telegram.
Кроме того, в дипмиссии призвали распространить индивидуальные компенсационные выплаты на всех ныне живущих участников блокады Ленинграда, а не только на лиц еврейской национальности.
Ранее сообщалось, что Польша призвала Киев признать факт геноцида поляков во времена Волынской резни.