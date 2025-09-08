Посольство РФ призвало Берлин признать блокаду Ленинграда геноцидом

«Перед лицом этой трагической даты в очередной раз настоятельно призываем германскую сторону в силу непреходящей исторической ответственности за злодеяния нацистского режима официально признать геноцидом народов СССР блокаду Ленинграда и другие преступления Третьего рейха и его пособников», — сказано в публикации посольства в Telegram.