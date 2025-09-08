«40 процентов не могут»: доктор Мясников пожаловался на связанную с сексом проблему

Российский врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что многие молодые люди не хотят и не могут заниматься сексом.
Комментируя сообщения о том, что интимная близость поможет защититься от ОРВИ осенью, Мясников отметил, что секс низвели до лекарства от простуды.
— Это нас уговаривают (заняться сексом — прим. «ВМ»)? Вообще ведь это огромная проблема, когда огромное количество достаточно молодых мужчин и женщин больше ничего не хотят, а по статистике 40 процентов (из них — прим. «ВМ») и не могут, — подчеркнул врач.
Он добавил, что нежелание заниматься сексом может быть следствием того, что современная молодежь постоянно испытывает стресс, борются с депрессией, а также пренебрегают физической нагрузкой и принципами правильного питания. Мясников подчеркнул, что эти факторы также влияют на фертильность у женщин, об этом он написал в своем Telegram-канале.
Александр Мясников рассказал, что «не ходит в горы» без препарата для потенции «Виагра». Ведущий отметил, что хотя сейчас препарат в основном используют для улучшения потенции, его также используют при сердечной недостаточности и легочной гипертензии.