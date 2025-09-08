Ричмонд
Минсвязи предлагает обсудить проект нового профстандарта

Обсуждение продлится до 8 октября 2025 года.

8 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство связи и информатизации Республики Беларусь проводит обсуждение проекта профессионального стандарта «Инженер средств радио и телевидения (радиочастотной службы)», сообщили БЕЛТА в ведомстве.

Ознакомиться с проектом и пояснительной запиской можно на сайте министерства. В ходе профессионального обсуждения проекта будут рассмотрены достаточность и корректность формулировок трудовых функций и действий, обоснованность необходимых умений, навыков и знаний, требования к образованию и стажу работы, правильность наименований профессий и должностей, другие аспекты.

Замечания и предложения по проекту можно направлять на электронный адрес: hrytsuk@mpt.gov.by или kazakova.om@main.beltelecom.by.

Обсуждение продлится до 8 октября 2025 года. -0-