Юрист Георгиева предупредила о штрафе за принесенное из леса дерево

Выкапывание или спиливание деревьев в лесу может привести к штрафу, поскольку любое их повреждение приравнивается к самовольному нанесению ущерба лесным насаждениям. Об этом рассказала юрист по гражданским делам Алла Георгиева.
— Для административной ответственности нужно, чтобы правонарушитель достиг возраста 16 лет. Дерево будет изъято, как и оборудование, с помощью которого оно было извлечено. А гражданина накажут штрафом от трех до четырех тысяч рублей, — пояснила специалист.
При этом, в случае если человек совершит правонарушение во время исполнения должностных обязанностей, штраф составит от 20 до 40 тысяч рублей. Если к ответственности привлекут юридическое лицо, то тогда потребуется выплатить от 200 до 300 тысяч рублей штрафа, передает «Москва 24».
Заместитель председателя комитета Госдумы по аграрным вопросам Юлия Оглоблина рассказала, что в соответствии с установленными нормами минимальное расстояние до границы соседнего участка должно составлять три метра для высокорослых деревьев, два метра для среднерослых и один метр для кустарников. При отказе владельца участка убрать насаждения нужно направить ему письменное уведомление.