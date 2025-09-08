Ричмонд
Житель Ростовской области устроил пожар, когда готовил еду для собак

В Ростовской области пенсионер чуть не остался без дома из-за оставленной на плите кастрюли.

Источник: Комсомольская правда

В Зерноградском районе Ростовской области случился пожар в частном доме. Об этом сообщает МЧС региона.

Причиной ЧП стало неосторожное обращение с огнем. Житель станицы Мечетинской готовил еду для своих собак. Потом ушел по делам, забыв выключить кастрюлю на плите. В итоге загорелась беседка, а с нее пламя перекинулось на дом.

Возгорание на площади 50 квадратных метров потушили семь огнеборцев на двух автоцистернах. Пенсионер и его собаки не пострадали.

Сотрудники МЧС напоминает жителям проверять перед уходом выключена ли плита, держать под рукой огнетушитель и установить пожарный извещатель.

