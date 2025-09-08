Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Внук де Голля рассказал, что хочет переехать в Россию

Президент Фонда де Голля, внук первого президента Франции Шарля де Голля Пьер де Голль в понедельник, 8 сентября, заявил, что хотел бы вместе с супругой Наджетой Бенсуики переехать в Россию.

Президент Фонда де Голля, внук первого президента Франции Шарля де Голля Пьер де Голль в понедельник, 8 сентября, заявил, что хотел бы вместе с супругой Наджетой Бенсуики переехать в Россию.

— Я и моя жена хотим поселиться в России, и я считаю, что это будет ярким символом франко-российской дружбы, — отметил де Голль во время своего выступления перед студентами и профессорско-преподавательским составом Российского государственного социального университета (РГСУ).

Общественный деятель добавил, что в будущем его сын будет учиться в РГСУ. По словам француза, его семья покажет, что Москва и Париж «понимают друг друга».

Кроме того, де Голль указал на то, что Россию и Францию связывают отношения в различных сферах, включая культурную. Он выразил надежду на то, что на них «лежит задача продолжать развитие» и двигаться вперед, передает ТАСС.

27 июня посол России в Осло Николай Корчунов рассказал, что российское посольство в Норвегии регулярно получает обращения от иностранцев, желающих переехать в Россию. Он отметил, что чаще всего такие запросы исходят от молодежи, которая поддерживает традиционные ценности и связывает свое будущее с Россией.