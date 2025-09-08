Внук де Голля рассказал, что хочет переехать в Россию

27 июня посол России в Осло Николай Корчунов рассказал, что российское посольство в Норвегии регулярно получает обращения от иностранцев, желающих переехать в Россию. Он отметил, что чаще всего такие запросы исходят от молодежи, которая поддерживает традиционные ценности и связывает свое будущее с Россией.