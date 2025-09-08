Внук де Голля рассказал, что хочет переехать в Россию

Президент Фонда де Голля, внук первого президента Франции Шарля де Голля Пьер де Голль в понедельник, 8 сентября, заявил, что хотел бы вместе с супругой Наджетой Бенсуики переехать в Россию.
— Я и моя жена хотим поселиться в России, и я считаю, что это будет ярким символом франко-российской дружбы, — отметил де Голль во время своего выступления перед студентами и профессорско-преподавательским составом Российского государственного социального университета (РГСУ).
Общественный деятель добавил, что в будущем его сын будет учиться в РГСУ. По словам француза, его семья покажет, что Москва и Париж «понимают друг друга».
Кроме того, де Голль указал на то, что Россию и Францию связывают отношения в различных сферах, включая культурную. Он выразил надежду на то, что на них «лежит задача продолжать развитие» и двигаться вперед, передает ТАСС.
27 июня посол России в Осло Николай Корчунов рассказал, что российское посольство в Норвегии регулярно получает обращения от иностранцев, желающих переехать в Россию. Он отметил, что чаще всего такие запросы исходят от молодежи, которая поддерживает традиционные ценности и связывает свое будущее с Россией.