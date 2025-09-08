В США россиянке выплатят $20 тыс. после дискриминации со стороны украинки

По словам собеседницы агентства, в феврале 2023 года она обратилась в один из салонов США. Однако работавшая там украинка отказалась предоставить Аделии услугу, поскольку она родом из РФ. Россиянка отметила, что подала в суд на американскую компанию, которой пришлось отвечать за свою сотрудницу. Аделия подчеркнула, что защищала свои интересы самостоятельно и не пользовалась услугами адвокатов.