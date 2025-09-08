В США россиянке выплатят $20 тыс. после дискриминации со стороны украинки

Суд в США постановил выплатить россиянке Аделии Муслимовой 20 тысяч долларов по делу о дискриминации по национальному признаку, пишет РИА Новости.
«Я подавала иск о дискриминации, но судья в решении написала, что я столкнулась с русофобией. По решению суда мне присудили компенсацию 20 тысяч долларов», — рассказала агентству Аделия Муслимова и назвала судебное решение победой всей российской диаспоры в США.
По словам собеседницы агентства, в феврале 2023 года она обратилась в один из салонов США. Однако работавшая там украинка отказалась предоставить Аделии услугу, поскольку она родом из РФ. Россиянка отметила, что подала в суд на американскую компанию, которой пришлось отвечать за свою сотрудницу. Аделия подчеркнула, что защищала свои интересы самостоятельно и не пользовалась услугами адвокатов.
Ранее сообщалось, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предложила учредить Международный день борьбы с русофобией.