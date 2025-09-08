Мининформ высказался о «шлаке» на книжном рынке и 145 книгах, которые запрещено продавать в Беларуси

«Если мы откроем сегодня список книг, которые не рекомендованы и запрещены для реализации и распространения на территории Республики Беларусь, он не такой большой, там 143−145 книг, — отметил чиновник. — А мы понимаем, что их намного больше. Но для этого нужна, на мой взгляд, активная позиция и населения, которое будет подсказывать то, что они увидели, нашли».