Мининформ высказался о «шлаке» на книжном рынке и 145 книгах, которые запрещено продавать в Беларуси

Мининформ сказал о «шлаке» на книжном рынке и 145 запрещенных к продаже изданиях.

Источник: Комсомольская правда

Заместитель министра информации Беларуси Денис Езерский высказался в эфире телеканала СТВ о «шлаке» на книжном рынке и 145 книгах, которые запрещено продавать в Беларуси.

По его словам, «шлака очень много». В частности, Езерский заметил:

«На мой взгляд, он может быть категоричным, но надо запрещать. Не разрешать продавать, не разрешать ввозить то, что сегодня может нанести вред национальным интересам. И мы это делаем».

Замминистра напомнил о наличии механизмов для регулирования такого процесса, но, отметил Езерский, «возможно, мы не так активно его применяем, как хотелось бы».

«Если мы откроем сегодня список книг, которые не рекомендованы и запрещены для реализации и распространения на территории Республики Беларусь, он не такой большой, там 143−145 книг, — отметил чиновник. — А мы понимаем, что их намного больше. Но для этого нужна, на мой взгляд, активная позиция и населения, которое будет подсказывать то, что они увидели, нашли».

Подобный отклик министерство получает.

Напомним, ранее мы писали, что Мининформации запретило 31 печатное издание в Беларуси — в частности, это книги Чака Паланика, Донны Тарт и Энтони Берджесса и темное фэнтези. Также в списке книги Рю Мураками, Фредрика Бакмана и Норы Сакавич. Эта продукция вошла в Республиканский список печатных изданий, содержащих информационные сообщения и материалы, распространение которых способно нанести вред национальным интересам Беларуси. При выявлении фактов распространения печатных изданий из перечня Министерство информации может прекратить действие свидетельства о госрегистрации распространителя печатных изданий.