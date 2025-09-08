Симоньян объяснила, зачем рассказала о предстоящей операции

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян объяснила, почему решила публично поделиться информацией о своей болезни. Она считает, что лучше озвучить все самой, чем позволить публике распространять слухи. О своем недуге она рассказала в программе «Вечер с Владимиром Соловьевым» на канале «Россия 1».
— Я посчитала, что я обязана прийти сегодня в эфир и сказать правду, потому что всегда лучше самим говорить правду, чем давать аудитории питаться слухами, — сказала она в эфире.
Операция должна была пройти в понедельник, 8 сентября, на груди. Саму болезнь журналистка предпочла не называть.
На телеканале «Россия 1» она появилась с орденом равноапостольной княгини Ольги III степени, который накануне ей вручил патриарх Кирилл. Награда висела на левой стороне ее пиджака. В ходе программы журналистка заявила, что узнала о своем тяжелом недуге и о предстоящей операции. «Вечерняя Москва» связалась с экспертами, чтобы узнать, о каком недуге может идти речь.
При этом супруг журналистки, режиссер Тигран Кеосаян, уже больше полугода находится в коме. В середине июля Симоньян говорила, что улучшения в состоянии мужа нет. Однако в начале августа состояние Кеосаяна, по словам врачей, впервые стало внушать осторожный оптимизм.
«Вечерняя Москва» обсудила с врачом, есть ли у Кеосаяна шанс проснуться и восстановиться после столь длительной комы.