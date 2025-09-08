Живший в Москве бездомным британец Боултби умер после возвращения на родину

Британец Джордж Боултби, выбравший судьбу бездомного в Москве, скончался после возвращения в родную страну. Об этом сообщает «Регнум».
Как известно, в российскую столицу Боултби приехал еще в 2021 году. При этом он сознательно выбрал судьбу бездомного. Мужчина практически не знал русский язык, ночевал на улице и питался исключительно за счет помощи от волонтеров.
Сообщается, что британец лечился от шизофрении. При этом родственники неоднократно приезжали в Россию, пытаясь забрать Боултби на родину. Однако тот отказывался. Все это продолжалось вплоть до конца 2023 года, пока здоровье британца окончательно не ухудшилось.
«9 ноября была осуществлена медицинская репатриация пациента в страну его проживания под наблюдением врача после стабилизации состояния здоровья в местной больнице», — сказал источник «Регнума».
Уже будучи в Великобритании Боултби оказался в больнице. Там он лечился почти месяц, но результата это не принесло. В итоге, мужчина умер в возрасте 35 лет.
Напомним, в том же 2023 году KP.RU подробнее рассказывал историю Джорджа Боултби. Так, упоминалось, что при отъезде из Великобритании он бросил жену с тремя детьми. А еще за время нахождения в Москве он так и не нашел себе «друзей» среди других бродяг.