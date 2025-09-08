USA Today: P.Diddy был заказчиком убийства Тупака Шакура

Американский рэпер Шон Комбс, более известный под псевдонимом Пи Дидди (P. Diddy), был назван заказчиком убийства рэпера Тупака Шакура и покушения на убийство основателя звукозаписывающей компании Death Row Records Шуга Найта. Об этом сообщила газета USA Today со ссылкой на показания предполагаемого киллера, Дуэйна Кефф Ди Дэвиса, который ранее состоял в преступной банде «Крипс».
В сентябре 1996 года после боксерского матча в Лас-Вегасе Шакур ударил кулаком соперника Орландо Андерсона. После этого инцидента Андерсон не стал обращаться в полицию, а рассказал о случившемся своему дяде — Дуэйну Кефф Ди Дэвису. Дэвис решил помочь племяннику отомстить, однако в полицейском отчете, основанном на секретном интервью с ним, говорится, что у него была еще одна причина для преследования Шакура и Найта: рэпер Комбс якобы предложил награду в размере миллиона долларов за их убийство.
Шакур был застрелен через несколько часов из проезжавшего автомобиля и скончался спустя несколько дней. Найт получил ранения в голову, но выжил.
Комбс неоднократно опровергал свою причастность к смерти Шакура. Представитель полиции Лас-Вегаса сообщил изданию, что Комбс никогда не рассматривался как подозреваемый в этом деле.
О скандально известном артисте в музыкальной индустрии заговорили давно, но никто не догадывался, что параллельно с медийной деятельностью он был замешан в криминале. Репутация рэпера в одночасье рухнула осенью прошлого года, когда против него выдвинули обвинения в изнасиловании, рэкете и торговле людьми. «Вечерняя Москва» разбиралась, как внезапно вскрылось криминальное прошлое Комбса и при чем здесь другие зарубежные селебрити.