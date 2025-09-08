USA Today: P.Diddy был заказчиком убийства Тупака Шакура

В сентябре 1996 года после боксерского матча в Лас-Вегасе Шакур ударил кулаком соперника Орландо Андерсона. После этого инцидента Андерсон не стал обращаться в полицию, а рассказал о случившемся своему дяде — Дуэйну Кефф Ди Дэвису. Дэвис решил помочь племяннику отомстить, однако в полицейском отчете, основанном на секретном интервью с ним, говорится, что у него была еще одна причина для преследования Шакура и Найта: рэпер Комбс якобы предложил награду в размере миллиона долларов за их убийство.