Симоньян объяснила, зачем публично рассказала о предстоящей операции: причина всего одна

Как писал сайт KP.RU, накануне Маргарита Симоньян рассказала о диагностированном у нее тяжелом заболевании. По ее словам, болезнь была обнаружена за неделю, прошедшую с момента ее предыдущего эфира. Она призналась, что долго колебалась перед тем, как принять решение прийти на передачу. Завтра операция как раз вот здесь, под этим орденом, сказал она.