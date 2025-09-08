Симоньян объяснила, зачем публично рассказала о предстоящей операции: причина всего одна

Главред международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян объяснила свое решение публично рассказать о предстоящей операции на груди. Об этом она сообщила в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на канале «Россия 1».
По ее словам, одной из причин, побудившей ее заявить об операции, стало желание избежать слухов.
«Я должна сказать правду и должна подбодрить тех, кто проходит через ту же самую правду», — отметила Симоньян.
Также главред RT уточнила, что решение прийти на программу и рассказать о проблемах со здоровьем, было обусловлено тем, что за день до этого патриарх Московский и Всея Руси Кирилл, вручая ей церковный орден равноапостольной княгини Ольги III степени, назвал ее воином.
Как писал сайт KP.RU, накануне Маргарита Симоньян рассказала о диагностированном у нее тяжелом заболевании. По ее словам, болезнь была обнаружена за неделю, прошедшую с момента ее предыдущего эфира. Она призналась, что долго колебалась перед тем, как принять решение прийти на передачу. Завтра операция как раз вот здесь, под этим орденом, сказал она.