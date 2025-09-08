Ричмонд
Михалков: Алиев ехал в США как на праздник, но Трамп перепутал название страны

Когда президент Азербайджана Ильхам Алиев ехал в США, он ожидал «радушного приема», но глава Белого дома Дональд Трамп не смог назвать его страну. Об этом рассказал советский и российский режиссер Никита Михалков.

Артист обратил внимание, что и Алиев, и его армянский коллега Никол Пашинян ехали в Вашингтон для подписания мирного договора «как на праздник».

— Насколько Трамп всерьез относится к подписанному документу, можно судить по тому, что он не смог выговорить страну, возглавляемую Ильхамом Алиевым, а Армению вообще назвал Албанией, которая, оказывается, 35 лет воюет с Азербайджаном, — отметил Михалков в эфире телепередачи «Бесогон».

Вечером 8 августа Дональд Трамп заявил, что Алиев и Пашинян подписали соглашения, согласно которым государства навсегда прекратят боевые действия, установят торговые, транспортные и дипломатические отношения, а также будут уважать суверенитет и территориальную целостность друг друга.

25 августа американский лидер сообщил, что прислал Ильхаму Алиеву совместную фотографию с подписью «Ильхам, ты великий лидер». Этот снимок был сделан после подписания соглашения между Баку и Ереваном при посредничестве Вашингтона.

