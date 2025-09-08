Волонтеры плетут сети, запутывают врага

Пробирающий до нитки ветер, но чем ближе я к храму Спиридона Тримифунтского, тем сильнее становится ощущение тепла. Там, за одной из дверей волонтеры БФ «Сердце Данко» плетут маскировочные сети для защитников нашей страны. Зеленые ленточки им с невиданной мною до этого скоростью подает руководитель фонда Мария Хорычева. Взяв рулон ткани, она словно на автомате вкладывает его в станок, из которого торчат более четырех острых лезвий. Хруст, затем еще один — и вот у Марии уже есть минимум 15 лент.