Волонтеры плетут сети, запутывают врага

Активисты Благотворительного фонда «Сердце Данко» сплели более 200 маскировочных сетей для военных. «Вечерняя Москва» узнала, чем еще занимаются волонтеры.
Пробирающий до нитки ветер, но чем ближе я к храму Спиридона Тримифунтского, тем сильнее становится ощущение тепла. Там, за одной из дверей волонтеры БФ «Сердце Данко» плетут маскировочные сети для защитников нашей страны. Зеленые ленточки им с невиданной мною до этого скоростью подает руководитель фонда Мария Хорычева. Взяв рулон ткани, она словно на автомате вкладывает его в станок, из которого торчат более четырех острых лезвий. Хруст, затем еще один — и вот у Марии уже есть минимум 15 лент.
— Этот аппарат изготовил наш друг, житель Курской области Сергей Конев. Если бы не он, то пришлось бы нарезать вручную, — говорит Мария.
Работа шла размеренно и спокойно. Ведь от того, насколько крепким получится изделие, зависят жизни бойцов. Сети выручают их во многих ситуациях. Особенно при борьбе с вражескими дронами. «Плетенки» развешивают между деревьями в лесу на линии боевого соприкосновения. На сегодняшний день волонтеры сплели уже более 200 изделий с 17 февраля 2025 года. Кроме того, благотворительный фонд занимается сбором гуманитарной помощи — продукты, медикаменты, предметы первой необходимости. А также доставляют ее на линию боевого соприкосновения. Помимо этого, собирают средства для медицинских учреждений, оказывающих помощь раненым и мирным жителям, лишившимся имущества.
— Знаете, наши ребята там, «за ленточкой» стараются не унывать, — рассказывает Мария. — К ним в блиндажи часто пробираются чуть ли не мышиные полчища. Они грызут все, что видят. И средство радиосвязи в том числе, тогда бойцы, чтобы спасти аппарат, стали подвешивать его к потолку.
И вот как-то утром один из военных просыпается, а мышка висит на проводе под потолком и поедает его. Бойцы были в такой ярости, что, посадив грызуна в центр блиндажа, решили провести самый настоящий «суд с присяжными».
Эту историю рассказали Марии наши бойцы во время одной из поездок с грузом. Девушка как никто другой понимает, как ребята нуждаются в поддержке и от чего защищают наши земли. Мария родом из Херсонской области. Переехала в Россию еще в 2017 году. Ей стало невыносимо находиться в той русофобской обстановке, которую создало украинское правительство.
— Знаю, что был случай, когда мы гуляли на пляже вечером, там был убит мужчина. Как позже выяснилось, по причине того, что он русский. Убийцы были в форме ВСУ, расправились с ним, после того как услышали, откуда тот родом, — рассказывает Мария. — А когда я приехала в Россию, то сразу почувствовала — я дома.
Помимо основной деятельности, волонтеры уделяют внимание патриотическому воспитанию подрастающего поколения.
КСТАТИ.
Передать помощь для военнослужащих можно в храм Спиридона Тримифунтского в Коптеве в цех по плетению маскировочных сетей. В сентябре у фонда запланирована новая гуманитарная миссия в приграничные регионы. Собирают теплые вещи, газовые баллоны и другие предметы.