Меч Георга VI вернулся в музей-панораму «Сталинградская битва»

Как сообщает музей-панорама «Сталинградская битва», 8 сентября 2025 года в экспозицию вернулся церемониальный меч, преподнесенный королем Великобритании Георгом VI. Он был вручен И. В. Сталину в 1943 году на Тегеранской конференции Уинстоном Черчиллем в знак восхищения подвигом защитников Сталинграда.
В течение четырех месяцев меч экспонировался в Москве, в Государственном историческом музее, на выставке «Без права на забвение. К 80-летию Великой Победы».
За свою историю меч покидал стены музея всего несколько раз, побывал в Лондоне и на выставках в Москве. Сейчас уникальный экспонат снова находится в 8-м зале музея-панорамы «Сталинградская битва».