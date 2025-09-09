Ричмонд
Меч Георга VI вернулся в музей-панораму «Сталинградская битва»

Реликвия находилась на выставке в Москве, посвященной 80-летию Победы.

Источник: ИД «Волгоградская правда» / архив

Как сообщает музей-панорама «Сталинградская битва», 8 сентября 2025 года в экспозицию вернулся церемониальный меч, преподнесенный королем Великобритании Георгом VI. Он был вручен И. В. Сталину в 1943 году на Тегеранской конференции Уинстоном Черчиллем в знак восхищения подвигом защитников Сталинграда.

В течение четырех месяцев меч экспонировался в Москве, в Государственном историческом музее, на выставке «Без права на забвение. К 80-летию Великой Победы».

За свою историю меч покидал стены музея всего несколько раз, побывал в Лондоне и на выставках в Москве. Сейчас уникальный экспонат снова находится в 8-м зале музея-панорамы «Сталинградская битва».