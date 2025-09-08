Мерц обратился к Европе с призывом: он настаивает на свободе стран от США

Немецкий канцлер Фридрих Мерц выступил с обращением к европейским лидерам. Он призвал страны стать более свободными от США и избавиться от «ложной ностальгии» в контактах с Вашингтоном. Об этом канцлер ФРГ объявил на конференции послов Германии.