Мерц обратился к Европе с призывом: он настаивает на свободе стран от США

Немецкий канцлер Фридрих Мерц выступил с обращением к европейским лидерам. Он призвал страны стать более свободными от США и избавиться от «ложной ностальгии» в контактах с Вашингтоном. Об этом канцлер ФРГ объявил на конференции послов Германии.
Фридрих Мерц порекомендовал государствам ЕС четко определить свои интересы, как это сделали Штаты. Он подчеркнул, что Вашингтон останется главным партнером стран Европы, однако им необходимо сотрудничать с Белым домом «в меньшей степени».
«Наша позиция по отношению к США будет зависеть от нашей мощи как европейцев», — констатировал Фридрих Мерц.
Немецкий канцлер также признал, что поддержка государствами ЕС Украины затянется надолго. По его мнению, Европа должна оказывать Киеву помощь.