В Петербурге перекроют центр города 12 сентября

По информации Комитета по транспорту, запрет на остановку и проезд будет введен на ряде ключевых улиц и площадей. С полуночи 11 сентября до полуночи 12 сентября перекроют площадь Александра Невского, участок у дома № 169 на Невском проспекте, Казанскую площадь и Казанскую улицу от Гороховой до Невского проспекта. Ограничения затронут также набережную канала Грибоедова на нечетной стороне от Невского проспекта до переулка Сергея Тюленина, сам переулок Сергея Тюленина, а также участок набережной от Конюшенной площади до Невского проспекта.