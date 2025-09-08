Обвиняемый в убийстве рэпера Тупака Шакура раскрыл, кто заказал его убийство

По утверждению Дэвиса, Комбс пообещал ему миллион долларов за ликвидацию обоих. Инцидент произошел в Лас-Вегасе в сентябре 1996 года, когда Тупак вступил в конфликт с племянником Дэвиса, Орландо Андерсоном. Спустя несколько часов Шакур был застрелен из проезжающей машины. Рэпер скончался от полученных ранений, а Найт, хотя и был ранен в том же нападении, остался жив.