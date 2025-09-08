Обвиняемый в убийстве рэпера Тупака Шакура раскрыл, кто заказал его убийство

Как сообщает USA Today, предполагаемый киллер, экс-участник банды «Крипс» Дуэйн Дэвис (Кефф Ди), заявил, что американский рэпер Пи Дидди (Шон Комбс) был заказчиком убийства Тупака Шакура и основателя Death Row Records Шуга Найта.
По утверждению Дэвиса, Комбс пообещал ему миллион долларов за ликвидацию обоих. Инцидент произошел в Лас-Вегасе в сентябре 1996 года, когда Тупак вступил в конфликт с племянником Дэвиса, Орландо Андерсоном. Спустя несколько часов Шакур был застрелен из проезжающей машины. Рэпер скончался от полученных ранений, а Найт, хотя и был ранен в том же нападении, остался жив.
В гражданских исках против Комбса содержались упоминания о его предполагаемой связи с убийством. По утверждениям некоторых свидетелей, он даже признавался в причастности. Однако официально его так и не обвинили, и он всегда отрицал свою вину.
Свои первые публичные показания Дэвис дал в 2018 году в документальном проекте Netflix Death Row Chronicles. Там он признался, что был в автомобиле, когда произошла стрельба, и знает, кто именно сделал смертельный выстрел. Однако, следуя «кодексу улиц», он не стал раскрывать имя этого человека.
Накануне KP.RU сообщал, что Пи Дидди был признан виновным, несмотря на оправдание по части обвинений.