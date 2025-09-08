Педиатр предупредила об опасности длительного насморка у детей

Хронический насморк у ребенка может привести к опасным последствиям вплоть до нарушения развития. Об этом заявила в беседе с изданием «Газета.Ru» педиатр Айгюль Исрафилова.
— Обычно насморк длится 7−10 дней. Если симптомы сохраняются дольше 2−3 недель, то его считают хроническим. Одна из главных опасностей затяжного насморка — нарушение развития из-за недостатка кислорода. Кроме того, постоянное дыхание ртом может привести к формированию неправильного прикуса и деформации лицевого скелета, — объяснила врач.
Доктор также отметила, что длительное воспаление слизистой создает благоприятную среду для размножения бактерий и вирусов, что повышает риск синусита, отита, бронхита и пневмонии.
Ранее 360.ru рассказал, что дети, у которых есть заложенность носа, гораздо хуже усваивают материал по сравнению с теми, кто нормально дышит носом.
Телеканал «Царьград» предупреждает, что сосудосуживающие капли высушивают слизистую носа. Внутри этого органа образуются корочки, мешающие распознавать запахи, поэтому увлекаться ими не стоит.