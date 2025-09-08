Педиатр предупредила об опасности длительного насморка у детей

— Обычно насморк длится 7−10 дней. Если симптомы сохраняются дольше 2−3 недель, то его считают хроническим. Одна из главных опасностей затяжного насморка — нарушение развития из-за недостатка кислорода. Кроме того, постоянное дыхание ртом может привести к формированию неправильного прикуса и деформации лицевого скелета, — объяснила врач.