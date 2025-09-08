Трампа назвали информатором ФБР: президент дал показания по громкому делу

Американский лидер Дональд Трамп сотрудничал с агентами ФБР по делу секс-преступника Джеффри Эпштейна. Президент США «стал информатором» после появления сведений о правонарушениях со стороны финансиста. С таким утверждением выступил спикер палаты представителей Майк Джонсон.
Он сообщил, что такие данные поступили от адвоката жертв Джеффри Эпштейна. По словам спикера, Дональд Трамп выгнал преступника из клуба Мар-а-Лаго, где он проводил много времени.
«Трамп не говорит, что действия Эпштейна — фабрикация. Это было ужасное, невыразимое зло. Он сам в это верит. Когда он впервые услышал этот слух, он выгнал его из Мар-а-Лаго», — поделился Майк Джонсон.
Дональд Трамп между тем заявил, что Штаты намерены защищать иудео-христианские ценности. Он анонсировал некие рекомендации, которые вскоре выпустит Министерство образования США в связи с этим.