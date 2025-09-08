Россиянам рассказали, как сделать эффективное удобрение для дачных растений

Чтобы дачные растения давали богатый урожай, им необходима подкормка. Для этого не обязательно покупать дорогие удобрения в магазине, сделать их можно самостоятельно. Рецепт самостоятельного изготовления сообщила в разговоре с «Газетой.Ru» биолог Елена Слынько.
— Для того, чтобы полезную подкормку, достаточно набрать молодую крапиву без повреждений листвы до начала цветения, измельчить ее и уложить в пластиковую бочку или ведро и залить водой. Средство готовится 10—14 дней, — рассказала эксперт.
Она уточнила, что следует взять около 10 литров воды на 1 кг травы. Настой следует держать на улице в емкости под крышкой. Поливать растения рекомендуется сначала два раза в месяц, а затем — один раз в месяц.
Ранее 360.ru рассказал, что опавшая листва может быть использована для компоста или послужить защитным слоем для клумб. А вот если оставить ее на газоне, это может привести к загниванию травы весной.
Телеканал «Царьград» рекомендует до наступления холодов подкормить плодовые деревья — яблони и груши, особенно летние сорта, с которых уже собрали урожай.