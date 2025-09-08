FT: Европа планирует закрыть небо над Украиной «воздушным щитом» США

Европейские государства не верят в урегулирование конфликта на Украине дипломатическим путём и намерены закрыть украинское небо с помощью Соединённых Штатов, пишет Financial Times.
По данным британского издания, многие страны ЕС, относящиеся к так называемой коалиции желающих в реальности не желают отправлять своих военных, в связи с этим они работают над «более быстрыми и практичными» способами помощи украинской стороне.
«Сейчас обсуждается прекращение огня де-факто через американский “воздушный щит”, который подразумевает, в частности, увеличение поставок средств ПВО, которые будут защищать воздушное пространство Украины от дронов, но не от ракет», — написал обозреватель Гидеон Рахман.
Он уточнил, что государства, которые всё же готовы направить свои войска, хотят, чтобы Вашингтон обеспечили им «материально-техническую и воздушную поддержку».
Ранее президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что лидеры ряда европейских государств посетят США в начале недели, чтобы обсудить мирную сделку, касающуюся конфликта на Украине.