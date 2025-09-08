Ричмонд
Суд США постановил выплатить россиянке 20 тысяч долларов по делу о русофобии

Суд в американском городе Чикаго постановил компенсировать гражданке России Аделии Муслимовой 20 тысяч долларов по делу о дискриминации по национальному признаку.

Россиянка рассказала, что в феврале 2023 года обратилась в один из местных салонов, но работавшая там украинка не стала предоставлять услугу из-за ее происхождения из РФ. В связи с этим женщина подала в суд на американскую компанию, не прибегая к услугам адвоката, передает РИА Новости.

Муслимова подала иск о дискриминации, но судья в решении написала, что она столкнулась с русофобией. Суд присудил россиянке компенсацию в размере 20 тысяч долларов за душевные страдания.

Собеседница агентства назвала постановление суда победой всей российской диаспоры в Соединенных Штатах.

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров 3 сентября прокомментировал санкции британского правительства, которые ввели в отношении его матери Аймани, а также командира спецполка полиции республики Замида Чалаева. Он заявил, что Запад руководствуется ненавистью и русофобией, а мораль и право в принятии решений не играют никакой роли.

