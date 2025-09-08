Психиатр дал советы по освоению гаджетов пожилыми людьми

— Во-первых, нужно удалить лишние приложения и отключить ненужные уведомления, чтобы избежать хаоса и тревоги. На главном экране оставить только базовые функции: звонки, сообщения, камеру, мессенджер, погоду. Второе правило — составлять письменные инструкции. Сначала показать все, а потом записывать пошаговые инструкции, — посоветовал доктор.