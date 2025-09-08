Психиатр дал советы по освоению гаджетов пожилыми людьми

Современные гаджеты могут оказаться довольно сложными для использования пожилыми людьми. Как помочь родственнику в их освоении, рассказал в беседе с изданием «Газета.Ru» врач-психиатр Руслан Исаев.
— Во-первых, нужно удалить лишние приложения и отключить ненужные уведомления, чтобы избежать хаоса и тревоги. На главном экране оставить только базовые функции: звонки, сообщения, камеру, мессенджер, погоду. Второе правило — составлять письменные инструкции. Сначала показать все, а потом записывать пошаговые инструкции, — посоветовал доктор.
Врач также призвал поддерживать и хвалить, а не критиковать. По его словам, иногда гораздо эффективнее, если первые шаги покажет нейтральный специалист.
Ранее 360.ru сообщил, что установка специального ПО поможет защитить пожилых людей от телефонных мошенников. Программа блокирует подозрительные звонки или предупреждает о возможной угрозе.
Кстати, люди старшего возраста, которые регулярно пользуются цифровыми устройствами, реже сталкиваются с проблемами, связанными с ухудшением памяти и других когнитивных функций, передает телеканал «Царьград».