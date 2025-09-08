Ричмонд
Онколог перечислил признаки рака груди, которые можно заметить самостоятельно

Маммолог Сулиманов: асимметрия и отечность груди могут указывать на онкологию.

Источник: Комсомольская правда

Женщинам рекомендуется регулярно проводить самообследование груди, а также посещать маммолога, чтобы вовремя выявить рак груди. На какие признаки следует обязательно обратить внимание, сообщил «Газете.Ru» врач-онколог, маммолог Магомед Сулиманов.

— Самый частый признак — это наличие уплотнения в молочной железе. Изменение формы груди — еще один признак патологического процесса. Также рак может вызывать асимметрию: одна грудь становится визуально меньше или больше другой, появляются деформации, может появиться отечность груди, сопровождающаяся болевым синдромом, — предупредил медик.

Врач также призвал обратить внимание на состояние соска — он может втягиваться, менять форму, а кожа над местом опухоли становится плотной, образует складки, возможно появление красноты или язвочек.

В России всем взрослым положена бесплатная диспансеризация раз в три года, а после 40 — ежегодно. Чтобы её пройти, нужны только полис ОМС и паспорт. Маммография входит в список обследований, сообщил RT.

Кстати, рак молочной железы встречается и у мужчин, но редки и обычно у пожилых, или у тех, кто занимается спортом или принимает препараты, влияющие на гормональный статус, передает 360.ru.