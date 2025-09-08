Лаванда в медицине: чем способен помочь приятный аромат

Приятные ароматы могут успокаивать и помогать расслабиться. Эфирное масло лаванды, например, облегчает тревожность и улучшает сон. Эффективность этого растения «Российской газете» объяснил доцент кафедры госпитальной терапии Пироговского университета Евгений Таратухин.
Он отметил, что экстракты лаванды помогают справляться с депрессией и тревогой. В Германии, например, выпускают капсулы с 80 мг эфирного масла лаванды, которые по эффективности превосходят плацебо и сравнимы с антидепрессантами. Также существуют лавандовые леденцы.
Таратухин уточнил, что парфюм с ароматом лаванды не заменит экстракт.
В духах или диффузорах может не быть натурального масла, а эффект запаха зависит от личных предпочтений человека. Если аромат лаванды неприятен, он не поможет снять тревогу.
Лаванда не считается популярным лекарственным растением, хотя многие выращивают ее в садах. Таратухин пояснил, что важно использовать настоящую английскую лаванду (Lavandula angustifolia), которая применяется в исследованиях. Качество экстракта имеет значение, и низкосортное масло нельзя принимать внутрь.
Ранее в центральном парке Калининграда высадили целое лавандовое поле — сразу тысячу кустов. На создание огромной клумбы потратили 10 часов.