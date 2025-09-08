Дело об убийстве украинской беженки раскололо США: одни собирают на адвоката, другие требуют справедливости

В США вызвал скандал сбор денег на платформе GoFundMe для Декарлоса Брауна-младшего, которого обвиняют в убийстве украинки Ирины Заруцкой в Северной Каролине.
Инициаторы сбора средств попытались оправдать обвиняемого, утверждая, что он «не в полной мере осознавал свои действия», а собранные деньги помогут в «борьбе с расизмом и предвзятостью». Однако кампания была прекращена после массового негодования пользователей. Представители платформы сообщили, что все пожертвования были возвращены донорам.
При этом, подобная точка зрения полностью совпадает с мнением мэра города. Ви Лайлз выступает за проявление сострадания к преступнику.
Напомним, что бездомный Браун был судим более 12 раз с 2014 года.
Накануне житель США убил украинскую беженку в вагоне метро.