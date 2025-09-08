Россиянам перечислили самые опасные виды БАДов

Биологически активные добавки — довольно популярный продукт, который часто покупают и используют без назначения врача. При этом, БАДы могут серьезно навредить здоровью, об этом предупредила в беседе с RuNews24.ru нутрициолог Галина Леонова.
— Три категории добавок вызывают наибольшее недовольство со стороны экспертов: БАДы для похудения, для восстановления половой функции и для наращивания мышечной массы. В этих категориях зачастую встречаются опасные ингредиенты, которые могут угрожать здоровью, — заявила эксперт.
Она подчеркнула, что подбор добавок и дозировку следует осуществлять под контролем врача. Ведь неправильный выбор может привести к низкой эффективности и даже ухудшению состояния здоровья.
Ранее KP.RU рассказал, что бесконтрольный прием магния может вызвать диарею, спазмы в животе, аритмию и угнетение дыхания. Витамин D в высоких дозировках может привести к почечной недостаточности, витамин С — спровоцировать образование камней в почках.