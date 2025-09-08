Как и сколько спать днем, чтобы отдохнуть: советы врача

Взрослому человеку достаточно спать днем до 20 минут, чтобы отдохнуть, но при этом не сбить режим дня. Об этом заявила изданию «РИАМО» невролог Екатерина Демьяновская.
— Поверхностный сон длится в среднем 10−20 минут. Этого времени должно быть достаточно, чтобы немного отдохнуть и взбодриться. А вот если днем спать дольше, после пробуждения может появиться вялость и разбитость, — предупредила доктор.
Врач рекомендовала спать после обеда, но не позднее 15.00. Главное, чтобы впереди оставалось еще много времени до ночного сна, тогда человек успеет утомиться. В противном случае возможны проблемы с засыпанием и развитие бессонницы.
По данным телеканала «Царьград», вначале человек входит в состояние дремоты, при этом замедляются сердцебиение и дыхание, а мышцы расслабляются. Далее мозг перестаёт реагировать на внешние раздражители и подготавливается к глубокой фазе сна. Исследователи обнаружили, что сразу после первой и самой короткой стадии сон улучшает активность мозга.
Ранее 360.ru сообщил, что днем лучше всего спать в полумраке или с маской для глаз, чтобы свет не мешал процессу.