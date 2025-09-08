Волочкова раскрыла подробности травмы, после которой ей понадобилась помощь врача

Ричмонд
Анастасия Волочкова раскрыла подробности травмы, после которой известной балерине не только понадобилась медицинская помощь, но и пришлось забыть о некоторых видах спорта. Об этом сообщает «Газете.Ru» со ссылкой на светскую львицу.

— Врач помогал мне восстанавливать сустав. Мне бегать нельзя, нельзя давать беговую нагрузку на суставы. Балеринам противопоказано заниматься теми видами спорта, где завернуты ноги: коньки, лыжи, футбол — это все для нас запрещено, — цитирует издание Анастасию Волочкову.

Ранее 360.ru рассказал, что российская балерина приняла участие в футбольном матче и даже нанесла удар в створ ворот, который, впрочем, сумел отразить голкипер.

Тем временем Life.ru передал, что у Волочковой наблюдается тяжёлая ситуация с волосами, которые выпадают целыми прядями. Не исключено, что ситуация могла возникнуть из-за состояния нервной системы, щитовидной железы и других недугов.