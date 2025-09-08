Россиянам рассказали, что делать при нехватке пенсионных баллов

Стоимость одного балла составляет 60 450 рублей, но за год можно купить не более 7,8 балла, что обойдется почти в 474 тысячи рублей. Она также уточнила, что оплатить стаж и баллы можно не только для себя, но и для другого человека, за которого не вносятся страховые взносы.