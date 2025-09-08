Россиянам рассказали, что делать при нехватке пенсионных баллов

Россияне, которым не хватает пенсионных баллов для получения страховой пенсии, могут их приобрести. Об этом сообщила финансист Лидия Мазур в беседе с NEWS.ru. В 2025 году на эти цели можно потратить до 474 тысяч рублей, что позволит купить 7,8 балла.
Специалист пояснила, что у граждан, которым немного не хватает баллов для пенсии, есть два пути: продолжать работать, пока стаж не достигнет 15 лет, а баллов не станет 30, либо приобрести недостающие баллы.
Стоимость одного балла составляет 60 450 рублей, но за год можно купить не более 7,8 балла, что обойдется почти в 474 тысячи рублей. Она также уточнила, что оплатить стаж и баллы можно не только для себя, но и для другого человека, за которого не вносятся страховые взносы.
В России продолжают обсуждать изменения в пенсионной системе. Депутат Госдумы Светлана Бессараб отметила, что служба в армии, участие в специальной военной операции и уход за ребенком до полутора лет засчитываются в страховой стаж. Однако она добавила, что в эти периоды работодатель не платит страховые взносы. По словам Бессараб, размер зарплаты влияет на количество начисляемых пенсионных баллов.