Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Радиостанция «Жужжалка» передала новое таинственное сообщение: о чем послание

Радиостанция Судного дня передала два незамысловатых послания.

Источник: Комсомольская правда

Незамысловатое послание прозвучало на радиостанции УВБ-76. Так, 8 сентября в эфире озвучили два сообщения. «Радиостанция Судного дня» передала все два слова. Об этом рассказали в Telegram-канале вещателя.

Сообщения поступили в 18:53 и 20:25 по Москве. «Жужжалка» выдала в эфир слова «Отель» и «ларек». Ранее радио отправило слово «Дымоскальп».

«Третье сообщение за сегодня. НЖТИ 03359 ЛАРЕК 7254 4627», — оповестили в пресс-службе.

Радиостанция ранее также вышла в эфир 28 августа. Она передала ряд таинственных посланий. Количество сообщений за сутки стало рекордным. Так, первое из посланий «Жужжалка» передала еще в 9 утра, далее поступило не менее 17 сообщений. Все состояли из одного слова. Первым из них стало прилагательное «вокзальный».