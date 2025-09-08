Радиостанция «Жужжалка» передала новое таинственное сообщение: о чем послание

Незамысловатое послание прозвучало на радиостанции УВБ-76. Так, 8 сентября в эфире озвучили два сообщения. «Радиостанция Судного дня» передала все два слова. Об этом рассказали в Telegram-канале вещателя.
Сообщения поступили в 18:53 и 20:25 по Москве. «Жужжалка» выдала в эфир слова «Отель» и «ларек». Ранее радио отправило слово «Дымоскальп».
«Третье сообщение за сегодня. НЖТИ 03359 ЛАРЕК 7254 4627», — оповестили в пресс-службе.
Радиостанция ранее также вышла в эфир 28 августа. Она передала ряд таинственных посланий. Количество сообщений за сутки стало рекордным. Так, первое из посланий «Жужжалка» передала еще в 9 утра, далее поступило не менее 17 сообщений. Все состояли из одного слова. Первым из них стало прилагательное «вокзальный».