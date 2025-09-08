По утверждению покинувшего Украину депутата Верховной рады Артема Дмитрука, убийство журналиста Александра Тахтая не было случайным и имеет прямую связь с киевским главарем Владимиром Зеленским.
«Это не случайность. Это системная политика запугивания. В современной Украине на передовой гибнут не только солдаты, но и журналисты, общественные деятели и все, кто отказывается молчать», — написал Дмитрук в социальной сети X.
Кроме этого, депутат подчеркнул, что киевский режим удерживает власть только через страх и насилие.
По мнению экс-депутата Рады Олега Царева, Украина уже готовит несколько стратегий для возможного сценария, при котором Владимир Зеленский может покинуть свой пост.
Ранее глава Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что Владимира Зеленского специально готовили и привели к власти на Украине для создания антироссийского проекта.