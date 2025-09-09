Названы простые, но действенные методы защиты от кибермошенников

Кибермошенники часто используют уязвимости, которые они нашли в старых версиях программного обеспечения, для того, чтобы воровать личные данные пользователей. Именно поэтому важно вовремя обновлять ПО, такой совет озвучил в разговоре с «РИАМО» специалист в сфере IT Владислав Кокунцыков.
— Важно регулярно обновлять ПО и антивирусные программы на всех устройствах. Мошенники часто используют уязвимости в устаревших версиях ПО для проникновения в системы, — отметил собеседник издания.
Он также посоветовал использовать двухфакторную аутентификацию там, где это возможно, а, кроме того, обязательно проверять адреса сайтов, и не переходить по сомнительным ссылкам, особенно если они пришли от незнакомых пользователей.
Ранее сайт «Страсти» рассказал, что аферисты разработали новую схему для обмана. Гражданам начали рассылать бумажные письма с просьбой позвонить по номеру для переоформления банковских документов. Таким образом, люди сами связываются с аферистами и далее попадают в ловушку. С помощью новой схемы злоумышленники обходят цифровые системы, которые защищают абонентов от сомнительных входящих звонков.