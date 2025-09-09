Россиянам рассказали о пользе дневного сна для взрослых

Дневной сон полезен не только для детей — подремать после обеда полезно и взрослым, если есть такая возможность. Об этом заявила в беседе с изданием «РИАМО» невролог Екатерина Демьяновская.
— Короткий дневной сон действительно улучшает настроение и способность мозга к обучению, снижает стресс, помогает консолидировать память, то есть удалить все лишнее и освободить место для новой информации, — рассказала доктор.
Медик добавила, что здоровый сон и режим дня в целом снижают риск развития заболеваний мозга, таких как, например, деменция.
При этом важно, чтобы дневной сон не должен быть очень продолжительным. Даже для школьников начальных классов допустимо поспать днем не более часа-полтора в случае большой нагрузки и сильного стресса, рассказал RT.
Взрослым дневной сон желателен не более 45 минут. Если он более длителен, то может сбить ритм и ночью вы будете плохо спать, передает телеканал «Царьград».