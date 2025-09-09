Ричмонд
Что можно и нельзя делать в Пименов день 9 сентября, когда узнают погоду на зиму

Узнали приметы и запреты на 9 сентября, когда принято праздновать Пименов день.

Источник: Комсомольская правда

Православная церковь 9 сентября вспоминает святых Пимена Великого и Анфису Новую. В народе принято праздновать Пименов день. Есть еще одно название — Анфиса Рябинница. Считалось, что 9 сентября рябина обладает целебными свойствами. А еще в названную дату узнавали, какой окажется погода зимой.

Что нельзя делать 9 сентября.

Запрещено поднимать что-либо на перекрестке, так как это может обернуться неприятностями. Нельзя девать в долг деньги. Предки верили, что их могут не вернуть. Не следует свататься. Считалось, что это окажется безуспешным.

Что можно делать 9 сентября.

По традиции, в указанную дату собирали рябину, а еще садили деревья. Предки верили, что они могут защитить от зависти. А еще невестам надевали венки из рябины — барк окажется счастливым.

Согласно приметам, большое количество желудей указывает на холодную зиму. В том случае, если на рябине много ягод, то зима окажется мягкой.

