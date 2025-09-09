9 сентября новосибирцы увидят самый тонкий iPhone в истории

Компания готовит к выпуску линейку iPhone 17, ключевой новинкой которой станет модель Air — самый тонкий смартфон бренда с толщиной корпуса всего 5,5−6,5 мм. В линейку войдут также версии iPhone 17, iPhone 17 Pro и Pro Max. Новинки получат обновленный дизайн, прямоугольный блок камер и новые цветовые варианты.