9 сентября новосибирцы увидят самый тонкий iPhone в истории

9 сентября в Купертино пройдет презентация Apple, где ожидается показ нового поколения iPhone, обновленных Apple Watch и AirPods Pro.
Компания готовит к выпуску линейку iPhone 17, ключевой новинкой которой станет модель Air — самый тонкий смартфон бренда с толщиной корпуса всего 5,5−6,5 мм. В линейку войдут также версии iPhone 17, iPhone 17 Pro и Pro Max. Новинки получат обновленный дизайн, прямоугольный блок камер и новые цветовые варианты.
Базовые модели будут работать на процессоре A18, оптимизированном для Apple Intelligence, а Pro-версии оснастят чипом A19 Pro с поддержкой трассировки лучей и системой активного охлаждения.
Помимо iPhone, компания представит Apple Watch Ultra 3 с поддержкой спутниковой связи, новые Series 11 и SE, третье поколение AirPods Pro с датчиком пульса и компактным кейсом, а также AirTag 2.
Трансляция презентации начнется 9 сентября в 20:00 по московскому времени и будет доступна на официальном сайте Apple, YouTube-канале и в приложении Apple TV.