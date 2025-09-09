Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

9 сентября новосибирцы увидят самый тонкий iPhone в истории

9 сентября в Купертино пройдет презентация Apple, где ожидается показ нового поколения iPhone, обновленных Apple Watch и AirPods Pro.

9 сентября в Купертино пройдет презентация Apple, где ожидается показ нового поколения iPhone, обновленных Apple Watch и AirPods Pro.

Компания готовит к выпуску линейку iPhone 17, ключевой новинкой которой станет модель Air — самый тонкий смартфон бренда с толщиной корпуса всего 5,5−6,5 мм. В линейку войдут также версии iPhone 17, iPhone 17 Pro и Pro Max. Новинки получат обновленный дизайн, прямоугольный блок камер и новые цветовые варианты.

Базовые модели будут работать на процессоре A18, оптимизированном для Apple Intelligence, а Pro-версии оснастят чипом A19 Pro с поддержкой трассировки лучей и системой активного охлаждения.

Помимо iPhone, компания представит Apple Watch Ultra 3 с поддержкой спутниковой связи, новые Series 11 и SE, третье поколение AirPods Pro с датчиком пульса и компактным кейсом, а также AirTag 2.

Трансляция презентации начнется 9 сентября в 20:00 по московскому времени и будет доступна на официальном сайте Apple, YouTube-канале и в приложении Apple TV.