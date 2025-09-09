Народный календарь. Что нужно подавать на стол на Сытник, 12 сентября

На Руси этот день получил название Сытник, так как 12 сентября было принято накрывать пышные столы, приглашать гостей и устраивать веселые пиршества. В этот праздник в основном готовили ячменную кашу на молоке, а также выпекали хлеб из зерна нового урожая.