Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Народный календарь. Что нужно подавать на стол на Сытник, 12 сентября

12 сентября православные христиане отмечают Перенесение мощей благоверного князя Александра Невского.

12 сентября православные христиане отмечают Перенесение мощей благоверного князя Александра Невского.

История этого праздника начинается с 1721 года, когда российский император Петр I заключил мирное соглашение со Швецией. В честь этого события правитель решил перевезти мощи Александра Невского из Владимира, где они хранились, в Санкт-Петербург.

На Руси этот день получил название Сытник, так как 12 сентября было принято накрывать пышные столы, приглашать гостей и устраивать веселые пиршества. В этот праздник в основном готовили ячменную кашу на молоке, а также выпекали хлеб из зерна нового урожая.

Приметы погоды:

На небе много звезд — следующий год будет щедрым на урожай.

Звездопад предвещает голод.

Если птицы кружат высоко в небе — погода будет теплой и сухой.

Красное солнце тепло предвещает.

Именины отмечают: Степан, Федор, Петр, Савва, Леонид, Макар, Евгения, Александр, Алексей, Ангелина, Аполлинарий, Арсений, Василий, Гавриил, Григорий, Максим, Николай, Даниил, Елизавета, Иван, Ефрем, Игнатий, Корнилий, Павел, Семен.