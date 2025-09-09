Народный календарь. Что нужно подавать на стол на Сытник, 12 сентября

12 сентября православные христиане отмечают Перенесение мощей благоверного князя Александра Невского.
История этого праздника начинается с 1721 года, когда российский император Петр I заключил мирное соглашение со Швецией. В честь этого события правитель решил перевезти мощи Александра Невского из Владимира, где они хранились, в Санкт-Петербург.
На Руси этот день получил название Сытник, так как 12 сентября было принято накрывать пышные столы, приглашать гостей и устраивать веселые пиршества. В этот праздник в основном готовили ячменную кашу на молоке, а также выпекали хлеб из зерна нового урожая.
Приметы погоды:
На небе много звезд — следующий год будет щедрым на урожай.
Звездопад предвещает голод.
Если птицы кружат высоко в небе — погода будет теплой и сухой.
Красное солнце тепло предвещает.
Именины отмечают: Степан, Федор, Петр, Савва, Леонид, Макар, Евгения, Александр, Алексей, Ангелина, Аполлинарий, Арсений, Василий, Гавриил, Григорий, Максим, Николай, Даниил, Елизавета, Иван, Ефрем, Игнатий, Корнилий, Павел, Семен.