Всероссийский день лука и День изобретения новых привычек: какие праздники отмечают в России и мире 9 сентября

В День изобретения новых привычек стоит подумать, какие у вас есть слабости и на какие более полезные действия их можно заменить. Например, привычку много сидеть в телефоне можно заменить прогулками на свежем воздухе, привычку пить вредные напитки, включая спиртные, заменить на употребление свежевыжатых соков или чая, а вместо фастфуда постараться есть более полезную еду.