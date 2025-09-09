Ричмонд
Всероссийский день лука и День изобретения новых привычек: какие праздники отмечают в России и мире 9 сентября

9 сентября в России и мире отмечают множество праздников, связанных с разными сферами жизни общества. Так, в эту дату справляют Всероссийский день лука, День изобретения новых привычек и День хризантем.

Всероссийский день лука.

Во время Всероссийского дня лука принято готовить блюда и закуски, где этот овощ выступает в качестве основного ингредиента. Также 9 сентября организовываются фестивали и ярмарки среди садоводов на самую большую и маленькую луковицы.

День изобретения новых привычек.

В День изобретения новых привычек стоит подумать, какие у вас есть слабости и на какие более полезные действия их можно заменить. Например, привычку много сидеть в телефоне можно заменить прогулками на свежем воздухе, привычку пить вредные напитки, включая спиртные, заменить на употребление свежевыжатых соков или чая, а вместо фастфуда постараться есть более полезную еду.

День хризантем.

Хризантема — это символ императорского дома в Японии, поэтому 9 сентября в стране отмечается День хризантем, или Кику-но сэкку. В этот праздник устраивается фестиваль, который был впервые проведен еще в 910 году. Во время него устраивается выставка хризантем и кукол, сделанных из этих цветов.