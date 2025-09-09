Обвиняемый в убийстве Тупака Кефф Ди заявил, что заказчиком был Пи Дидди

Экс-участник банды «Крипс» Кефф Ди (настоящее имя — Дуэйн Дэвис) овинил рэпера из Соединённых Штатов Пи Дидди (Шон Комбс) в организации убийства Тупака Шакура, пишет USA Today.
Издание ссылается на показания Дэвиса. Кроме того, он утверждает, что Тупак якобы организовал покушение на основателя лейбла Death Row Records Шуга Найта.
В показаниях сказано, что Комбс предложил один миллион долларов за «устранение» Шакура и Найта.
Напомним, в начале осени 1996 года в американском Лас-Вегасе произошёл конфликт между Тупаком Шакуром и Орландо Андерсоном, который является племянником Дэвиса. Спустя несколько часов рэпера выстрелилин из автомобиля. Тупак Шакур умер через несколько несколько дней, а Найт получил травмы.
В документах по гражданским искам в отношении Комбса упоминались его возможные связи с убийством рэпера. Шон Комбс всегда отрицал вину.
Пи Дидди арестовали по обвинению в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации, а также в содействии проституции.
Дэвиса арестовали в сентябре 2023 года, ему было обвинение в убийстве Шакура спустя 27 лет. Обвиняемый в 2018 году рассказал, что находился в машине, из которой стреляли. Он не назвал имя того, кто сделал выстрел, объяснив это «кодексом улиц».
Ранее американский музыкальный продюсер Шуг Найт заявил, что родственники и друзья рэпера 2Pac (Тупака Шакура) скурили его прах после кремации.