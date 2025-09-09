Обвиняемый в убийстве Тупака Кефф Ди заявил, что заказчиком был Пи Дидди

Дэвиса арестовали в сентябре 2023 года, ему было обвинение в убийстве Шакура спустя 27 лет. Обвиняемый в 2018 году рассказал, что находился в машине, из которой стреляли. Он не назвал имя того, кто сделал выстрел, объяснив это «кодексом улиц».