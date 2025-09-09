Радиационные туманы напугали жителей: что говорят синоптики

Утром 8 сентября в северных и северо-западных районах Подмосковья зафиксировали густой туман. В Клину видимость снижалась до 50 метров, а в Волоколамске — до 200 метров. Отмечалось, что это явление вызвано ночным охлаждением воздуха у поверхности земли и является естественным процессом.