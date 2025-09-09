Ричмонд
Радиационные туманы напугали жителей: что говорят синоптики

Синоптик Позднякова призвала не путать радиационные и радиоактивные туманы.

Источник: Комсомольская правда

«Радиационные» туманы, которые наблюдались утром 8 сентября в Подмосковье, не связаны с радиоактивностью и безопасны для людей, сообщила синоптик Татьяна Позднякова в беседе с NEWS.ru.

Специалист пояснила, что такие туманы возникают из-за охлаждения поверхности земли в ночное время и не представляют угрозы здоровью. Позднякова уточнила, что «радиационные» туманы образуются из-за длинноволнового излучения, которое испускает земля, теряя накопленную за день солнечную энергию.

По словам синоптика, в ближайшие сутки такие туманы возможны, так как погоду определяет антициклон, обеспечивающий ясное небо. При отсутствии ветра воздух не перемешивается, что способствует образованию тумана.

Утром 8 сентября в северных и северо-западных районах Подмосковья зафиксировали густой туман. В Клину видимость снижалась до 50 метров, а в Волоколамске — до 200 метров. Отмечалось, что это явление вызвано ночным охлаждением воздуха у поверхности земли и является естественным процессом.