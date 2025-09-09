Мининформации Белоруссии признало Telegram-канал «Двач» экстремистским

Белорусское Министерство информации внесло Telegram-канал «Двач» в список экстремистских ресурсов. Его информационные продукты признаны нежелательными. Помимо этого, в список внесены несколько других Telegram-каналов. Об этом свидетельствуют данные сайта Министерства информации.