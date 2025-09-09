Мининформации Белоруссии признало Telegram-канал «Двач» экстремистским

Белорусское Министерство информации внесло Telegram-канал «Двач» в список экстремистских ресурсов. Его информационные продукты признаны нежелательными. Помимо этого, в список внесены несколько других Telegram-каналов. Об этом свидетельствуют данные сайта Министерства информации.
Так, продукция ряда ресурсов внесена в «Республиканский список экстремистских материалов» по решению суда в Минской области. Решение инстанции подлежит незамедлительному исполнению.
К числу экстремистских причислены также Telegram-каналы «ОРГ BY», «Libertas Belarus NRW» и другие. В списке значится и ресурс «Telegram Беларусь».
В Евросоюзе тем временем готовятся к новым санкциям. Интересно, что европейцы обсуждают введение ограничительных мер в отношении, в том числе, Китая.