Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мининформации Белоруссии признало Telegram-канал «Двач» экстремистским

В Белоруссии признали экстремистской продукцию Telegram-канала «Двач» и других ресурсов.

Источник: Комсомольская правда

Белорусское Министерство информации внесло Telegram-канал «Двач» в список экстремистских ресурсов. Его информационные продукты признаны нежелательными. Помимо этого, в список внесены несколько других Telegram-каналов. Об этом свидетельствуют данные сайта Министерства информации.

Так, продукция ряда ресурсов внесена в «Республиканский список экстремистских материалов» по решению суда в Минской области. Решение инстанции подлежит незамедлительному исполнению.

К числу экстремистских причислены также Telegram-каналы «ОРГ BY», «Libertas Belarus NRW» и другие. В списке значится и ресурс «Telegram Беларусь».

В Евросоюзе тем временем готовятся к новым санкциям. Интересно, что европейцы обсуждают введение ограничительных мер в отношении, в том числе, Китая.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше