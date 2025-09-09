Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Муж мог выводить деньги при разводе»: Гордон встала на защиту Лерчек

Юрист Екатерина Гордон заступилась за блогера Валерию Чекалину, более известную как Лерчек. Ей и ее экс-супругу Артему Чекалину грозит до 10 лет тюрьмы по факту незаконного вывода денег из РФ.

Юрист Екатерина Гордон заступилась за блогера Валерию Чекалину, более известную как Лерчек. Ей и ее экс-супругу Артему Чекалину грозит до 10 лет тюрьмы по факту незаконного вывода денег из РФ.

— Я была тем юристом, которая помогала ей мирно развестись. Очень жаль, что Лера не доверилась мне, я хотела защищать ее. Я убеждена в том, что она не виновата: скорее, Артем выводил деньги, чтобы не делиться с ней при разводе. А я предупреждала и ее, и его, что это может закончиться серьезным сроком. Обидно, что Лера не выбрала отдельную от бывшего мужа линию защиты. Она не была заинтересованным лицом, не получала этих денег, — заявила она в Telegram-канале.

Также Гордон отметила, что наказание, которое грозит блогерше, затрагивает ее невинных детей. По ее мнению, Лерчек заслуживает условного срока.

— К сожалению, государственные обвинители и часто судьи не думают о том, что происходит с детьми. Мы получили с вами практически сирот после дела Елены Блиновской. Если выступаем за традиционные ценности, за семью и детей — и если это не тяжкое преступление, то Чекалина и Блиновская должны были выйти с условным сроком. У них могут забрать имущество, но они должны быть с детьми, — подчеркнула юрист.

Артем Чекалин частично признал вину по уголовному делу о переводе в ОАЭ более 250 миллионов рублей, которые пара получила от фитнес-марафона «Идеальное тело». Об этом 8 сентября рассказал его адвокат Константин Третьяков.

Что грозит экс-мужу блогера и чем «прославились» Чекалины — в материале «Вечерней Москвы».

Узнать больше по теме
Елена Блиновская: биография, карьера и арест «феи желаний»
«Королева марафонов» и «спикер желаний» — так называют Елену Блиновскую, создательницу тренингов о том, как правильно мечтать. Рассказываем о детстве блогера, как она пришла к успеху и за что ее арестовали.
Читать дальше