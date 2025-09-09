«Муж мог выводить деньги при разводе»: Гордон встала на защиту Лерчек

— Я была тем юристом, которая помогала ей мирно развестись. Очень жаль, что Лера не доверилась мне, я хотела защищать ее. Я убеждена в том, что она не виновата: скорее, Артем выводил деньги, чтобы не делиться с ней при разводе. А я предупреждала и ее, и его, что это может закончиться серьезным сроком. Обидно, что Лера не выбрала отдельную от бывшего мужа линию защиты. Она не была заинтересованным лицом, не получала этих денег, — заявила она в Telegram-канале.