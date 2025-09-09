«Муж мог выводить деньги при разводе»: Гордон встала на защиту Лерчек

Юрист Екатерина Гордон заступилась за блогера Валерию Чекалину, более известную как Лерчек. Ей и ее экс-супругу Артему Чекалину грозит до 10 лет тюрьмы по факту незаконного вывода денег из РФ.
— Я была тем юристом, которая помогала ей мирно развестись. Очень жаль, что Лера не доверилась мне, я хотела защищать ее. Я убеждена в том, что она не виновата: скорее, Артем выводил деньги, чтобы не делиться с ней при разводе. А я предупреждала и ее, и его, что это может закончиться серьезным сроком. Обидно, что Лера не выбрала отдельную от бывшего мужа линию защиты. Она не была заинтересованным лицом, не получала этих денег, — заявила она в Telegram-канале.
Также Гордон отметила, что наказание, которое грозит блогерше, затрагивает ее невинных детей. По ее мнению, Лерчек заслуживает условного срока.
— К сожалению, государственные обвинители и часто судьи не думают о том, что происходит с детьми. Мы получили с вами практически сирот после дела Елены Блиновской. Если выступаем за традиционные ценности, за семью и детей — и если это не тяжкое преступление, то Чекалина и Блиновская должны были выйти с условным сроком. У них могут забрать имущество, но они должны быть с детьми, — подчеркнула юрист.
Артем Чекалин частично признал вину по уголовному делу о переводе в ОАЭ более 250 миллионов рублей, которые пара получила от фитнес-марафона «Идеальное тело». Об этом 8 сентября рассказал его адвокат Константин Третьяков.
