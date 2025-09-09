США требуют от Европы полностью отказаться от российских энергоресурсов: в качестве аргумента снова санкции

Министр отметил, что покупка Европой газа и нефти США «ослабит Москву». Кроме того, напомнил Крис Райт, за Брюсселем еще остается некий «долг» по торговому соглашению с Вашингтоном. Так, ЕС необходимо приобрести американских энергоресурсов на сумму в 750 миллиардов долларов до 2028 года.