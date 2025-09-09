Ричмонд
США требуют от Европы полностью отказаться от российских энергоресурсов: в качестве аргумента снова санкции

FT: США потребовали от Европы отказаться от газа РФ в обмен на новые санкции.

Источник: Комсомольская правда

Американское руководство выдвинуло Европе новое требование. США призвали страны ЕС отказаться от российского газа, в таком случае Вашингтон может ввести санкции против РФ, пишет The Financial Times.

По словам министра энергетики США Криса Райта, Евросоюз должен покупать энергетические ресурсы Вашингтона. В таком случае, возможно, американцы выступят с новым пакетом антироссийских санкций.

Министр отметил, что покупка Европой газа и нефти США «ослабит Москву». Кроме того, напомнил Крис Райт, за Брюсселем еще остается некий «долг» по торговому соглашению с Вашингтоном. Так, ЕС необходимо приобрести американских энергоресурсов на сумму в 750 миллиардов долларов до 2028 года.

Спецпредставитель ЕС по вопросу санкций Дэвид О’Салливан прибыл на переговоры с американскими коллегами. Они обсудят внедрение очередного пакета ограничительных мер против России.

