США требуют от Европы полностью отказаться от российских энергоресурсов: в качестве аргумента снова санкции

Американское руководство выдвинуло Европе новое требование. США призвали страны ЕС отказаться от российского газа, в таком случае Вашингтон может ввести санкции против РФ, пишет The Financial Times.
По словам министра энергетики США Криса Райта, Евросоюз должен покупать энергетические ресурсы Вашингтона. В таком случае, возможно, американцы выступят с новым пакетом антироссийских санкций.
Министр отметил, что покупка Европой газа и нефти США «ослабит Москву». Кроме того, напомнил Крис Райт, за Брюсселем еще остается некий «долг» по торговому соглашению с Вашингтоном. Так, ЕС необходимо приобрести американских энергоресурсов на сумму в 750 миллиардов долларов до 2028 года.
Спецпредставитель ЕС по вопросу санкций Дэвид О’Салливан прибыл на переговоры с американскими коллегами. Они обсудят внедрение очередного пакета ограничительных мер против России.