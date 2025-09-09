Новосибирцам объяснили угрозы и риски при использовании российского мессенджера MAX

Российский мессенджер MAX от VK, запущенный в марте 2025 года, вызвал волну обсуждений: одни опасаются слежки, другие видят в приложении удобную платформу для общения, платежей и госуслуг.
MAX — крупный проект VK при поддержке Минцифры и предприятий «Ростеха». Платформа стремится повторить успех китайского WeChat, объединяя чаты, платежи и госуслуги. Регистрация доступна по российскому или белорусскому номеру, а данные хранятся на серверах в России. К июлю 2025 года аудитория мессенджера составила два миллиона пользователей.
Главная претензия к MAX — доступ к камере, микрофону, контактам, файлам, геолокации и Bluetooth. Однако это стандарт для современных мессенджеров: Telegram и WhatsApp требуют схожих разрешений для звонков, фото, поиска друзей и подключения умных устройств. На текущий момент утечек данных или их нецелевого использования за MAX не зафиксировано.
Функционал мессенджера пока базовый: текстовые и голосовые чаты, звонки, пересылка файлов до 4 ГБ, переводы через СБП и чат-бот на базе GigaChat. В планах -интеграция с «Госуслугами», цифровой ID, электронная подпись и возможность использовать QR-код вместо паспорта. Пользователи отмечают баги на старых Android-устройствах и медленную загрузку медиа, типичные для beta-версий приложений.
Слухи о тотальной слежке усиливаются из-за отсутствия открытого исходного кода, однако и другие мессенджеры, включая WhatsApp, работают на закрытом коде. Главное отличие MAX — сбор данных ориентирован не на рекламу, а на интеграцию с банками и госуслугами.
MAX не является «шпионским» приложением, но и не лишен типичных для бета-версий недостатков. Его сила в концепции «все в одном», которой пока нет у других платформ. Пользоваться им или нет — личный выбор, однако поддаваться цифровой панике не стоит.