Силуанов рассказал, как меняется роль финансиста

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Финансист должен определить главные направления использования имеющихся ресурсов организации или бюджета, а также то, насколько каждый рубль дает результат, заявил министр финансов России Антон Силуанов в эфире радиостанции РБК.
«Финансистов очень много, поэтому всегда значение финансистов заключается том, чтобы определить самые главные направления использования тех ресурсов, которые есть в распоряжении соответствующей организации или в данном случае бюджет. От того, насколько правильно определены направления удара, зависит и результат использования финансового ресурса, который есть», — сказал Силуанов в ответ на вопрос, как меняется роль финансиста в современном мире, в контексте профессионального праздника.
Ранее в понедельник Силуанов поздравил работников сферы финансов с Днем финансиста, который отмечается 8 сентября в России. Министр пожелал финансистам здоровья, благополучия и новых профессиональных побед, указывалось в Telegram-канале Минфина.
«Главное — определить приоритеты, определить, насколько каждый рубль дает результат для работы твоей организации, бюджета, семейного бюджета в конце концов», — подчеркнул он.