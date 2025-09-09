Силуанов рассказал, как меняется роль финансиста

«Финансистов очень много, поэтому всегда значение финансистов заключается том, чтобы определить самые главные направления использования тех ресурсов, которые есть в распоряжении соответствующей организации или в данном случае бюджет. От того, насколько правильно определены направления удара, зависит и результат использования финансового ресурса, который есть», — сказал Силуанов в ответ на вопрос, как меняется роль финансиста в современном мире, в контексте профессионального праздника.